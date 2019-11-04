Армяне продолжают обстрелы

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Мезем, Гызылгаджилы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.