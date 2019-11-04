Создайте самую безопасную цифровую среду с помощью "Azercell Kids"!

Учитывая, что более 98% детей в возрасте до восьми лет живут в домах, где используется хотя бы одно мобильное устройство, неудивительно, что за последние 12 месяцев категория приложений "Kids & family" была загружена более 4,4 млрд раз по всему миру в магазинах Google Play и iOS. Родители в то же время все больше обеспокоены проблемами вокруг неконтролируемого доступа к цифровому контенту и безопасности. Приложение "Azercell Kids" (kids.azercell.com) было разработано для решения этих проблем при одновременном предоставлении наиболее популярного цифрового контента, отфильтрованного по возрасту детей.

С помощью Azercell Kids будет доступно специальное сочетание местных и глобальных материалов из более чем 40 ведущих брендов, основанное на предпочтениях детей в Азербайджане. В дополнение к полному родительскому контролю, Azercell Kids также предложит родителям панель управления использованием для мониторинга времени, затраченного детьми. Azercell Kids доступна как через Интернет, так и в качестве приложения iOS или Android. Абоненты Azercell, как пользователи фактурной, так и нефактурной линии могут с легкостью подключиться к Azercell Kids.

Чтобы активировать услугу достаточно набрать на экране телефона короткий номер *304# YES и скачать “Azercell Kids” через Appstore или Google play market. Активировав приложение “Azercell Kids”, абоненты смогут в течении семи дней пользоваться услугой бесплатно, а за последующие дни у них будет вычитываться 0.35AZN за каждый день соответственно.

Azercell всегда уделял большое внимание вопросам кибербезопасности и безопасного использования Интернета, продолжая масштабные тренинги на тему "Интернет безопасность и цифровое гражданство" с целью повышения осведомленности и эффективности в этой области.