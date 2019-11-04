Samsung празднует 50-ти летний юбилей в Kontakt Home! По случаю юбилея, официальный дистрибьютор Samsung в Азербайджане Kontakt Home начал эксклюзивную кампанию! До 15 декабря только в магазинах Kontakt Home все виды товаров марки Samsung можно купить БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку до 18 месяцев! Да и к тому же начать оплату через 50 дней!

Приходите в Kontakt Home прямо сейчас, купите любой товар от Samsung, а платить начните только через 50 дней!

Например,

Бесшумный холодильник Samsung с системой No Frost всего за 59 манат в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев;

Стиральная машина Samsung Aegis с керамическим нагревателем и технологией Diamond drum всего за 34 манат в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев;

43 дюймовый (109 см) 4K Ultra HD Смарт телевизор Samsung всего за 64 манат в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев;

Пылесос Samsung с контейнером и мощностью в 1600 Вт всего за 9 манат в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 18 месяцев;

Смартфон Samsung Galaxy A30s 4/64 ГБ с тройной широкоугольной камерой всего за 50 манат в месяц БЕЗ ПРОЦЕНТОВ в рассрочку на 12 месяцев.

Вы также можете купить Samsung Galaxy A10 – самую продаваемую модель из серии Galaxy A всего за 19 манат в месяц в рассрочку на 21 месяц.

Эти товары также можно приобрести со специальной скидкой при наличной покупке.

Отметим, что все товары в Kontakt Home представлены с официальной гарантией производителя до 3-х лет.

Для ознакомления с продукцией и покупки можете перейти на сайт www.kontakt.az или отправиться в магазины расположенные в городах Баку, Сумгаит, Хырдалан и Гянджа.

Подробную информацию обо всех акциях и кампаниях сети магазинов можно узнать позвонив в колл-центр *6060.