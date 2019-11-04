Турецкие беспилотники уничтожили террористов в Ираке

Вооруженные силы Турции нейтрализовали пятерых членов террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) в результате воздушного удара по их позициям на севере Ирака. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«Наши беспилотные летательные аппараты нанесли удар по скоплению террористов в районе Авашин на севере Ирака, ликвидировав пятерых членов ПКК», - сообщается в коммюнике.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные операции в Ираке будут продолжены.

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