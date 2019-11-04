В Карабахе армянский солдат скончался от огнестрельного ранения

Военнослужащий оккупационных армянских войск в Карабахе скончался от огнестрельного ранения, передает «Спутник-Армения».

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, 4 ноября около 19:30 в оружейной комнате воинской части был найден военнослужащий-срочник Эрик Арутюнян с огнестрельным ранением в области подбородка.

По дороге в госпиталь солдат скончался. По факту во втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Армении. Ведется следствие.