В Анкаре подтвердили задержание сестры аль-Багдади фото; обновлено 13:17
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила информацию о задержании сестры главаря террористической организации ИГИЛ аль-Багдади. Уточняется, что она была задержана в результате спецоперации.
Ранее СМИ сообщали о том, что старшая сестра лидера ИГИЛ 65-летняя Расмия Авад была задержана накануне вечером в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии.
Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой.
"Подобное (задержание) является золотой жилой для разведки. То, что она знает об (ИГИЛ), может значительно расширить наше понимание группировки и помочь нам поймать еще больше негодяев", - приводит РИА Новости сообщение турецкого источника.
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Турецкие власти заявили, что им удалось задержать старшую сестру бывшего лидера джихадистской группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, сообщает BBC News.
Агентство Рейтер со ссылкой на турецкого чиновника сообщает, что 65-летнюю Расмию Авад задержали в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Этот регион оказался под контролем Турции, после того как турецкие войска начали военную операцию против курдов в начале октября.
"С ее помощью мы надеемся лучше понять, как устроена группировка", - цитирует Рейтер неназванного чиновника. Достоверного подтверждения информации о задержании родственницы джихадиста пока нет.
О ней самой тоже почти ничего неизвестно. На данный момент ее обвиняют в том, что она состояла в экстремистской организации, правда, как говорят эксперты, остается неясным, сколько времени она проводила с братом и каким объемом информации располагает.
"Я не думаю, что она участвовала в планировании нападений, но она может знать о каналах контрабанды, знать людей, которым Багдади доверял, организации в Ираке, которые помогали ей и ее семье перемещаться из страны в страну", - говорит эксперт по контртерроризму Института Хадсона Майк Преджент.
В момент задержания Расмия Авад находилась в фургоне, в котором она жила вместе с мужем, невесткой и пятью детьми. Саму Авад, ее мужа и невестку сейчас допрашивают турецкие власти.
У аль-Багдади было пятеро братьев и несколько сестер, но неизвестно, сколько из них еще живы.