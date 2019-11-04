Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила информацию о задержании сестры главаря террористической организации ИГИЛ аль-Багдади. Уточняется, что она была задержана в результате спецоперации.

Ранее СМИ сообщали о том, что старшая сестра лидера ИГИЛ 65-летняя Расмия Авад была задержана накануне вечером в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии.

Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой.

"Подобное (задержание) является золотой жилой для разведки. То, что она знает об (ИГИЛ), может значительно расширить наше понимание группировки и помочь нам поймать еще больше негодяев", - приводит РИА Новости сообщение турецкого источника.

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Турецкие власти заявили, что им удалось задержать старшую сестру бывшего лидера джихадистской группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, сообщает BBC News.

Агентство Рейтер со ссылкой на турецкого чиновника сообщает, что 65-летнюю Расмию Авад задержали в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Этот регион оказался под контролем Турции, после того как турецкие войска начали военную операцию против курдов в начале октября.