Азиатский банк выделит Азербайджану $85 миллионов

Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить Азербайджану кредит в размере $85 млн на развитие системы ирригации в Нахчыванской автономной республике (НАР), передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Мы готовы выделить на этот проект кредит в размере $85 млн. Кроме этого, банк планирует предоставить техпомощь в рамках этого проекта на сумму $1,2 млн», - сообщили агентству в АБР.

По словам собеседника агентства, проект будет поддерживать восстановление и модернизацию ирригационных и дренажных сетей, обслуживающих около 23,23 тыс. га земель в НАР.

Проект также поможет укрепить институциональный потенциал управления ирригационной системой, включая поддержку ассоциаций водопользователей.

В целом, проект будет включать два ориентировочных результата: улучшение инфраструктуры ирригации и улучшение возможностей Государственного комитета по мелиорации и управлению водными ресурсами (SAWMC) и ассоциаций водопользователей (АВП) в области ирригации и управления проектами.

По оценкам АБР, повышение продуктивности сельского хозяйства имеет решающее значение для развития сектора АПК и является прямым путем к улучшению возможностей занятости и получения дохода.

«Для реализации этих возможностей необходимо устранить ряд проблемных моментов: улучшить инфраструктуру ирригации, внедрить новые технологии, улучшить доступ к финансам и необходимой логистике, а также развивать качественную инфраструктуру», - подчеркнули в банке.

При этом собеседник агентства добавил, что одобрение кредита на этот проект планируется в 2021 году.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд. Согласно бизнес-плану для Азербайджана на 2020-2022 годы, АБР планирует предоставить стране кредитные средства на сумму $295 млн на реализацию трех проектов.