Министры обсуждают в Милли Меджлисе госбюджет
В комитетах Милли Меджлиса Азербайджана начались обсуждения госбюджета на 2020 год, сообщает Trend.
Согласно информации, в обсуждениях участвуют также министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, другие официальные лица.
В 2020 году доходы госбюджета Азербайджана прогнозируются в объеме 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы – 26 млрд 913,7 млн манатов.