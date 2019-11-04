Наследный принц Дубая выбрал себе новое место охоты

Зятья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – Ойбек Турсунов и Отабек Умаров – устроили званый ужин в честь наследного принца Дубая Хамдана бин Мохаммеда аль-Мактума. Об этом сообщает центральноазиатская новостная служба Ca-News.

Наследный принц Дубая опубликовал в Твиттер видео с поездки в Узбекистан. Фотографии же, сделанные во время ужина в его честь, появились в Instagram младшего зятя главы Узбекистана, первого заместителя председателя Службы безопасности президента Отабека Умарова.

Ранее узбекские СМИ сообщали о том, что наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум прибыл в Навоийскую область Узбекистана ради соколиной охоты на дроф. Стоимость каждой добытой во время сезона охоты в Узбекистане дрофы, занесенной в Красную книгу Международного союза охраны природы, составляет 6 тысяч долларов США.

По данным Госкомитета по экологии и защите окружающей среды, сезон охоты на дроф на территории Узбекистана начался 25 сентября и будет проходить до конца года.