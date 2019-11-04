Британские СМИ написали об уникальном мосте в Баку

Как сообщают британские СМИ, для строительства моста была привлечена британская компания Heavy Lift ALE.

В Баку на высоте 120 метров между двумя башнями семизвездочного 28-этажного отеля La Luna, который начнет свою деятельность в 2021 году, установлен стальной мост весом 2 100 тонн.

La Luna, являющийся частью нового комплекса Crescent Bay в Баку, спроектирован в форме полумесяца и занимает площадь 125 000 квадратных метров. В Heavy Lift ALE отметили, что использовали специальную методологию для установки изогнутого стального моста.

Мост был построен на земле, чтобы свести к минимуму работу на высоте, а затем поднят на специально спроектированных домкратах.

В компании отметили, что этот мост самый тяжелый, который когда-либо поднимался на такую высоту с помощью подобного метода. Компания заявила, что выполнит еще два заказа в этом проекте.