Путина поставили в один ряд со Штирлицем и Зорге

Президент России Владимир Путин занял четвертое место в рейтинге самых известных среди россиян разведчиков — его упомянули 4% респондентов. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В пятерку лидеров вошли Рихард Зорге (15%), Максим Исаев (8%), Николай Кузнецов (5%) и Рудольф Абель (3%).

Каждый пятый россиянин (20%) хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками, 73% респондентов в той или иной степени высказались против. При этом опрошенные высоко оценили уважение, которым пользуются в обществе представители этой профессии, а также ее доходность и влиятельность — по каждому пункту средний ответ превысил четыре балла по пятибалльной шкале.

Самый известный среди россиян (43%) фильм про разведчиков — «Семнадцать мгновений весны». Второй по популярности стала лента «Щит и меч» (5%).