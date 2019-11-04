Футболисты "Реала" и "Ювентуса" едут в Баку на матч с Азербайджаном
Объявлен состав сборной Уэльса по футболу на заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Азербайджана (16 ноября, Баку) и Венгрии (19 ноября, Кардифф).
Главный тренер валлийцев Райан Гиггз включил в список приглашенных 27 футболистов:
вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлэс», Англия), Дэнни Уорд («Лестер», Англия), Адам Дэвис («Сток Сити», Англия);
защитники: Бен Дэвис («Тоттенхэм», Англия), Нейл Тэйлор («Астон Вилла», Англия), Джеймс Лоуренс («Андерлехт», Бельгия), Эшли Уильямс («Бристоль», Англия), Реган Пул («МК Донс», Англия), Крис Мефам («Борнмут», Англия), Коннор Робертс («Суонси»), Том Локьер («Чарльтон», Англия), Крис Гантер («Ридинг», Англия);
полузащитники: Джо Аллен («Сток Сити», Англия), Итан Ампаду («Лейпциг», Германия), Уилл Воулкс («Кардифф Сити»), Мэтью Смит («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Аарон Рэмзи («Ювентус», Италия), Джо Моррелл («Линкольн Сити», Англия), Гарри Уилсон («Борнмут», Англия), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед», Англия);
нападающие: Даниэль Джеймс («Манчестер Юнайтед», Англия), Том Лоуренс («Дерби Каунти», Англия), Сэм Воукс («Сток Сити», Англия), Гарет Бэйл («Реал Мадрид», Испания), Кифер Мур («Уиган», Англия), Рабби Матондо («Шальке», Германия), Тайлер Робертс («Лидс», Англия).