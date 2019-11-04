США строят новые базы в богатом нефтью районе Сирии

США приступили к строительству двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, где расположены ее нефтяные месторождения.

Информагентство, ссылаясь на сирийские местные источники, сообщает, что одна из баз возводится в районе размещения 113-й бригады. Вторую строят в районе ас-Сур. Согласно информации агентства, для строительных работ задействовано множество спецтехники.

Anadolu дополняет эти сведения информацией о том, что США вернули в Сирию около 300 военных с тяжелым вооружением и бронемашинами.