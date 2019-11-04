Немецкий чиновник подает в отставку из-за азербайджанской семьи

Немецкий чиновник рассказал изданию о семье из Азербайджана, о которой он заботился более пяти лет.

Офицер по интеграции немецкой коммуны Лаутерталь в федеральной земле Гессен Бернд Викляйн хочет подать в отставку из-за того, что власти Германии депортировали азербайджанскую семью, пишет немецкое издание inFranken.de.

«Родители и особенно дети, которые прожили здесь более половины своей жизни, очень хорошо интегрировались в немецкое общество. Родителям была обещана работа. Но работать здесь им не дали», - сказал Бернд Викляйн.

Бернд Викляйн с горечью рассказал изданию, как прошла депортация этой азербайджанкой семьи.

«В пять часов утра у дверей квартиры, где жила эта семья, появилась полиция. Людям не дали времени собрать свои вещи и даже запретили взять сотовые телефоны. Их отвезли к вертолету, который доставил их в Нюрнберг, откуда их на самолете отправили в Азербайджан», - сказал немецкий чиновник.

Как пишет издание, после этого инцидента офицер по интеграции районного совета Бернд Викляйн заявил, что хочет подать в отставку с этой должности.