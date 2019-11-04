Погода на завтра: немного потеплеет

Ночью температура воздуха на полуострове составит 11-14, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 16-18 градусов тепла.

В среду, 6 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ожидается юго-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6-7 ноября на Апшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ожидается западный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.