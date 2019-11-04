Германия благодарит Горбачева за падение Берлинской стены

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил экс-президента СССР Михаила Горбачева за политику, которая 30 лет назад привела к падению Берлинской стены и объединению ГДР и ФРГ, говорится в сообщении пресс-службы главы германского государства.

"В эти дни Германия вспоминает о падении Берлинской стены 30 лет назад. Мы не забыли и не забудем о том, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без ваших смелых и человечных решений, которые вы в то время принимали лично", - отмечается в послании Штайнмайера.

По словам германского президента, он сожалеет, что отношения между Россией и Западом сейчас не в лучшем состоянии: "Наша задача и наша обязанность - не мириться с возросшим в последние годы отчуждением и не терять из вида цель идти к общему будущему в духе мира и сотрудничества".