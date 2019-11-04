Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, мужчина был задержан в конце прошлой недели на юго-западе столицы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека), которая предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Telegram-канал «Опер слил» сообщает, что задержание произошло еще несколько недель назад, а в конце минувшей недели в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. «Известно, что мужчина исповедует радикальные формы ислама. Он изучал материалы для изготовления взрывного устройства и активно искал сообщников для совершения теракта», – отмечают авторы канала.