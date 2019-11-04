Международный Валютный Фонд (МВФ) обратился к Турции за кредитом в размере пяти миллиардов долларов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этоми пишут турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция готова была выделить данную сумму, но в последствии по неизвестным причинам МВФ отказался от займа.

Эрдоган также заявил, что в настоящее время Анкара не нуждается в каких-либо международных кредитах.

Отметим, что в 2013 году Турция выплатила остаток своего долга перед МВФ, тем самым погасив его полностью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее также говорил, что Анкара больше не будет брать кредиты у МВФ.