Эрдоган: Турция изучает альтернативы американским F-35
США отказываются поставлять Турции истребители F-35, поэтому Анкара ускорила разработку собственных самолетов и начала рассматривать альтернативные варианты, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре. Об этом сообщает Daily Sabah.
Напомним, накануне глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона рассматривает предложение России о поставке истребителей, однако решение пока не принято.