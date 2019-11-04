Третьего ноября около 7.30 пограничным нарядом Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на территории заставы вблизи г. Астара был задержан неизвестный, пытавшийся нарушить госграницу страны, двигаясь со стороны Ирана, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ГПС.

В ходе преследования нарушителя границы он выбросил находившуюся при нем сумку и, воспользовавшись сложностью рельефа, скрылся в направлении Ирана.

В сумке, выброшенной нарушителем границы, были обнаружены и изъяты незаконно пронесенные на территорию страны более 12,5 кг наркотического вещества «кокос», до 8 тыс. таблеток психотропного вещества «метадон» и кинжал.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.