В мире сократился спрос на ювелирные изделия

Мировой спрос на ювелирные украшения в третьем квартале 2019 года сократился на 16 процентов — до 460,9 тонны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту «Динамика спроса на золото».

Эксперты объяснили сокращения спроса, в частности, ростом цен на золото: драгоценный металл по итогам третьего квартала подорожал в среднем на пять процентов — до примерно 1,5 тысячи долларов за унцию.

Также причиной сокращения спроса стала общая нестабильность в мировой экономике и геополитике. По словам специалистов, обрушение цен обусловлено не только торговым противостоянием США и Китая, но также и замедлением экономики Германии и ситуацией с Brexit.