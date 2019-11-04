Турция обещает миллионы за информацию о террористах
Правительство Турции готово выплачивать денежное вознаграждение в размере до $1,8 млн за информацию о главарях террористических организаций, сообщает официальный вестник турецкого правительства Resmi Gazete.
Тот, кто будет содействовать поимке лиц, причастных к террористической деятельности, получит выплату размером около $35 тыс.
Если человек сообщил информацию о нескольких преступниках, то размер его вознаграждения увеличится. При этом будут учитываться численность нейтрализованных террористов и масштаб представляемой ими угрозы.