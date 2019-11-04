Еще один успех азербайджанских шахмат: впервые победа на Олимпиаде
В Турции завершилась шахматная Олимпиада для участников до 16 лет. Сборная Азербайджана по итогам 9 туров набрала 16 очков и уверенно заняла 1-е место, впервые завоевав олимпийское золото.
Наша команда победила в семи матчах из девяти, а также дважды сыграла вничью. Азербайджанские шахматисты одолели Монголию, США, Канаду, Израиль, Казахстан, Грецию, а в последнем туре взяли верх над Китаем.
Всего в Олимпиаде участвовали 48 стран. 2-е место занял Узбекистан, 3-е – Беларусь.
Состав сборной Азербайджана: Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде, Вугар Манафов, Говхар Бейдуллаева. Тренер - Фарид Аббасов.
Это второй подряд командный успех азербайджанских шахмат. В субботу женская сборная Азербайджана впервые за 27 лет стала бронзовым призером чемпионата Европы среди взрослых, победив в решающем матче Армению.