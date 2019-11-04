Еще один успех азербайджанских шахмат: впервые победа на Олимпиаде

В Турции завершилась шахматная Олимпиада для участников до 16 лет. Сборная Азербайджана по итогам 9 туров набрала 16 очков и уверенно заняла 1-е место, впервые завоевав олимпийское золото.

Наша команда победила в семи матчах из девяти, а также дважды сыграла вничью. Азербайджанские шахматисты одолели Монголию, США, Канаду, Израиль, Казахстан, Грецию, а в последнем туре взяли верх над Китаем.