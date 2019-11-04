Эстония не пропустила борт с вице-премьером России

В начале октября Эстония запретила самолету с российским вице-премьером на борту лететь над территорией своей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, за последнее время это третий случай, когда Таллин отказывается пропускать российский транспорт. Захарова добавила, что на этот раз Эстония не дала разрешение на пропуск в свои воды российского судна «Академик Примаков».

Представитель МИД заявила, что такое решение Таллина «вызывает крайнее недоумение», потому что в этом году «Академик Примаков» дважды получал необходимые разрешения с эстонской стороны. В российском министерстве подобные действия Таллина расценивают как «недружественные демарши», осложняющие двусторонние отношения.