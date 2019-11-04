Сафар Мехтиев об успехах в борьбе с теневой экономикой

В Азербайджане достигнуты важные успехи в борьбе с теневой экономикой. В результате этого увеличились поступления в государственный бюджет. В следующем году этот вопрос также будет находиться в центре внимания таможенных органов.

Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал 5 ноября в Милли Меджлисе председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете 2020 года.

Сафар Мехтиев отметил, что Государственный таможенный комитет прогнозирует рост объема поступлений в бюджет и в следующем году.