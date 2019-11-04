Генерал Манвел подарил свое имущество суду

Арестованный экс-депутат парламента Армении, бывший заместитель министра обороны генерал Манвел Григорян передал свое имущество суду. В суде общей юрисдикции Еревана во время рассмотрения уголовного дела против Манвела Григоряна и его супруги Назик Амирян было оглашено письмо генерала, пишет издание Rusarminfo.

Согласно этому письму, Манвел Григорян передает на депозитный счет суда в качестве компенсации ущерба 100% акций принадлежащего ему ОАО «Ара и Айцемик», около 109 единиц недвижимого имущества, из которых 20% инвентаризовано и составило 1,5 млрд драмов (3,1 млн долларов).

Манвел Григорян обвиняется по статьям УК Армении – «незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупных размерах».