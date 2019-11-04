Лечение Огтая Гюльалыева продолжится в Турции обновлено 17:35
Лечение правозащитника Октая Гюльалыева, получевшего тяжелую черепно-мозговую травму после того, как его сбил автомобиль 29 октября, будет продорлжено в Турции. Об этом сообщила супруга правозащитника Фируза Гюльалыева.
По ее словам, осмотревшие правозащитника турецкие врачи рекомендовали его срочно перевезти на лечение в Турцию: «Турецкие врачи предложили перевезти Октая в Турцию. Я дала согласие».
Она также отметила, что сейчас идет подготовка к транспортировкеее мужа в Турцию, что произойдет в ближайшее время.
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По поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева взял на себя решение вопросов, связанных с лечением правозащитника Огтая Гюльалыева. Об этом агентству Turan сообщила супруга правозащитника Фируза Гюльалыева.
«Мне позвонили из Фонда, поинтересовались состоянием Огтая и спросили о проблемах. Я сказала, что есть потребность только в качественном лечении и выздоровлении мужа», - сказала супруга.
Представители Фонда сообщили ей, что с целью содействия лечению в Баку уже прибыли специалисты из Турции.
Напомним, Огтай Гюльалыев получил тяжелую черепно-мозговую травму после того, как его сбил автомобиль 29 октября. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. 30 октября активисту была сделана сложная операция по удалению гематомы из головного мозга.