Лечение правозащитника Октая Гюльалыева, получевшего тяжелую черепно-мозговую травму после того, как его сбил автомобиль 29 октября, будет продорлжено в Турции. Об этом сообщила супруга правозащитника Фируза Гюльалыева.

По ее словам, осмотревшие правозащитника турецкие врачи рекомендовали его срочно перевезти на лечение в Турцию: «Турецкие врачи предложили перевезти Октая в Турцию. Я дала согласие».

Она также отметила, что сейчас идет подготовка к транспортировкеее мужа в Турцию, что произойдет в ближайшее время.