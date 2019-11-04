В Турции резко вырос рейтинг Эрдогана

После начала турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии популярность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана резко возросла. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Metropoll.

Рейтинг одобрения его действий за месяц увеличился на 3,7 процентных пункта и достиг 48%. Это самый высокий показатель после победы Эрдогана на президентских выборах в 2018 году, пишет Интерфакс.

Не одобряют деятельность Эрдогана 33,7% жителей Турции - это самый низкий показатель после неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года. Около 18% респондентов не стали отвечать на этот вопрос.