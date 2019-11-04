Леонид Швец, автор haqqin.az 16:12

В Дели чрезвычайное положение. В двадцатимиллионном городе нечем дышать, задымленный воздух больно режет глаза. Из-за плохой видимости отменяются авиарейсы. Закрыты школы и стройки. История повторяется в это время из-года в год, каждый раз становится только хуже. Тяжелый смог заволакивает город традиционно после праздника Дивали. Это главный индийский и индуистский праздник, отмечающий победу сил добра над злом, его сопровождает длящийся несколько дней фестиваль огней, во время которого зажигаются фонари, свечи и фейерверки. Вот бурый дым от продуктов сгорания накрывает улицы и не рассасывается, потому что в это время как раз устанавливается холодная и влажная погода. Прогорклой водно-воздушной взвесью и приходится дышать.

Дивали одновременно является и праздником урожая, и это обстоятельство только усугубляет проблему. Дело в том, что в это время начинается подготовка полей к новым посевам, а старые для этого выжигают и к смогу и дыму мегаполиса добавляется дым сельских окрестностей. Уровень загрязнения воздуха в Дели в сорок раз превышает минимально безопасный уровень. Власти распорядились раздать пять миллионов марлевых масок и ограничили использование частного автотранспорта: машины с четными номерами ездят лишь по четным дням, соответственно, с нечетными – по нечетным. Но это слабая мера, миллион с лишним зарегистрированных автомобилей вносят, конечно, свой негативный вклад, но он не главный. В основе проблемы – особенности климата и традиций. С первым фактором поделать ничего нельзя, второй быстро не поменяешь. Согласно докладу ООН об уровне загрязненности воздуха в городах, в тридцатке самых грязных – 22 индийских города, из 15 первых в этом списке индийские занимают 14 мест. Лидирует по загрязненности воздуха город Гуруграм, технический хаб, где расположены производства многих компаний с мировым именем. Дели «лишь» одиннадцатый в этом списке, но первый в мире среди городов-столиц.