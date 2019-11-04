Индия задыхается оперативный комментарий
В Дели чрезвычайное положение. В двадцатимиллионном городе нечем дышать, задымленный воздух больно режет глаза. Из-за плохой видимости отменяются авиарейсы. Закрыты школы и стройки. История повторяется в это время из-года в год, каждый раз становится только хуже.
Тяжелый смог заволакивает город традиционно после праздника Дивали. Это главный индийский и индуистский праздник, отмечающий победу сил добра над злом, его сопровождает длящийся несколько дней фестиваль огней, во время которого зажигаются фонари, свечи и фейерверки. Вот бурый дым от продуктов сгорания накрывает улицы и не рассасывается, потому что в это время как раз устанавливается холодная и влажная погода. Прогорклой водно-воздушной взвесью и приходится дышать.
Дивали одновременно является и праздником урожая, и это обстоятельство только усугубляет проблему. Дело в том, что в это время начинается подготовка полей к новым посевам, а старые для этого выжигают и к смогу и дыму мегаполиса добавляется дым сельских окрестностей.
Уровень загрязнения воздуха в Дели в сорок раз превышает минимально безопасный уровень. Власти распорядились раздать пять миллионов марлевых масок и ограничили использование частного автотранспорта: машины с четными номерами ездят лишь по четным дням, соответственно, с нечетными – по нечетным. Но это слабая мера, миллион с лишним зарегистрированных автомобилей вносят, конечно, свой негативный вклад, но он не главный. В основе проблемы – особенности климата и традиций. С первым фактором поделать ничего нельзя, второй быстро не поменяешь.
Согласно докладу ООН об уровне загрязненности воздуха в городах, в тридцатке самых грязных – 22 индийских города, из 15 первых в этом списке индийские занимают 14 мест. Лидирует по загрязненности воздуха город Гуруграм, технический хаб, где расположены производства многих компаний с мировым именем. Дели «лишь» одиннадцатый в этом списке, но первый в мире среди городов-столиц.
Очевидно, тропический муссонный климат неблагоприятен для огромных мегаполисов, тут возникают условия, препятствующие свободному протоку воздушных масс, который бы уносил продукты сгорания как от двигателей, так и от костров с фейерверками. А ввести жесткие ограничивающие меры не выходит: индийское общество сильно многовековыми традициями, которые возникли как раз в сельских общинах, которым неизвестны были современные урбанистические проблемы.
Расплачивается Индия за это здоровьем своих граждан. Американские ученые из Института энергетической политики при Чикагском университете в результате долговременного исследования установили, что загрязненный воздух отнимает семь лет жизни у жителей индийских штатов Бихар, Чандигарх, Дели, Хариана, Пенджаб, Уттар Прадеш и Западной Бенгалии.
Погода спустя какое-то время изменится, и смог из Дели в основном уйдет, но через год он опять вернется. Индия дорого платит за свою модернизацию.