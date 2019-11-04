Эльман Рустамов: Курс маната будет в центре внимания

Председатель Центрального банка Эльман Рустамов внес ясность в вопрос о курсе маната.

Согласно информации, в ходе сегодняшнего обсуждения законопроекта госбюджета Азербайджана на 2020 год в Милли Меджлисе Эльман Рустамов отметил, что в следующем году главной задачей поставлено обеспечение макроэкономической стабильности, сообщает Trend.

Глава Центробанка отметил, что и в следующем году стабильность цен и устойчивость курса маната будет в центре внимания: «Уже третий год как стабильно соотношение маната к иностранной валюте».