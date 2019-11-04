Неизвестный бизнесмен купил самую дорогую женскую обувь в Турции
На выставке обуви и изделий из кожи EKSPOSHOES-2019 в Стамбуле продали самую дорогую в Турции пару женских туфель. Эксклюзивную модель женских туфель ручной работы от бренда Bayram Polat стоимостью 10 тысяч евро приобрел предприниматель из Катара, пожелавший остаться неизвестным, передает Anadolu.
Пара женских туфель, украшенных стразами, считается самой дорогой в Турции.
На VIII выставке EKSPOSHOES-2019 в стамбульском конгресс-центре Pullman представлена продукция ста производителей.
Выставка продлится до 8 ноября.