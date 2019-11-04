Эрдоган о будущей судьбе сестры аль-Багдади
Задержанная турецкими властями сестра ликвидированного главаря террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади - Расмия Авад в настоящий момент содержится в миграционном центре, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер подчеркнул, что ее дальнейшую судьбу решат правоохранительные органы.
"У нас существует юриспруденция, в соответствии с ней и будет вестись процесс. Сейчас наши соответствующие службы произвели задержание и будут держать ее пока в миграционном центре", - приводит РИА Новости слова Эрдогана.