В Ираке из-за протестов отключили интернет

По меньшей мере три человека погибли на юге Ирака, когда армия и полиция попытались прорвать организованную манифестантами блокаду порта Умм Каср, через который в Ирак поступает продовольствие и экспортируется нефть, передает NEWSru.co.il.

Неофициальные данные говорят о 23 пострадавших, а также о том, что против манифестантов были применены боевые пули. По словам очевидцев, участники демонстрации захватили бронеавтомобиль.

В ночь на 5 ноября продолжились столкновения и в Багдаде. Манифестанты попытались прорваться через мост аль-Тахрир в "Зеленую зону", где расположены правительственные учреждения. Сообщается о шести погибших, среди которых полицейский, и десятках раненых.

Кроме того, иракские власти вновь закрыли доступ в интернет для жителей Багдада и южных районов страны, сообщает организация по киберзащите NetBlocks.

По ее данным, с нуля часов багдадского времени объем трафика в Ираке на минимумах снижался до 19% от обычного уровня - речь идет о самом серьезном ограничении в сфере телекоммуникаций с 1 октября, когда в стране начались беспорядки.