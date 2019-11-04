По его словам, Турция в 2017-2018 годах со своим урожаем в 550 тысяч тонн фундука заняла 56% мирового рынка, а в сезоне 2018-2019 с предполагаемым урожаем фундука в 770 тысяч тонн займет 60% мирового рынка фундука. В сентябре этого года экспорт турецкого фундука уже достиг рекордного уровня.

Ожидается, что в этом году производство фундука в Азербайджане уменьшится, а доля азербайджанского фундука на мировом рынке упадет с 7% до 4%. Как пишут турецкие СМИ, с таким утверждением выступил глава Объединения экспортеров фундука Турции Али Гейдар Геран.

«Конкурент Турции в сфере производства и экспорта фундука Италия со своим прошлогодним урожаем в 125 тысяч тонн занимала 14% мирового рынка, а в этом году урожай итальянского фундука составит 100 тысяч тонн и на долю Италии придется всего 9% мирового рынка. Другой наш конкурент – Азербайджан получит 42 тысячи тонн урожая в этом году против 68 тысяч тонн урожая в прошлом году, что приведет к падению его доли на мировом рынке с 7% до 4%», - сказал Али Гейдар Геран.

Директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Азербайджана Фирдовси Фикретзаде сказал haqqin.az, что в прошлом году урожай фундука в Азербайджане не дошел до 68 тысяч тонн. По его словам, производство фундука в 2018 году в Азербайджане составило 52 тысячи тонн, в 2017 году – 45 тысяч тонн, а в 2016 году – 34 тысячи тонн.

«Азербайджан занимает третье место в мире по производству фундука после Турции и Италии. В настоящее время фундук собирается с 39 тысячи тысяч гектаров, но посевные площади фундука достигли 75 тысяч гектаров. Это означает, что после сбора урожая с новых посевных площадей производство фундука в Азербайджане увеличится. По прогнозам экспертов Азербайджан по производству фундука обойдет Италию и выйдет на второе место в мире», - сказал Ф.Фикретзаде.

Директор Центра аграрных исследований Минсельхоза также сказал, что Али Гейдар Геран озвучил показатели Азербайджана и Италии, которые он взял в международной организации производителей фундука. По его словам, эта организация регулярно допускает ошибки в своих статистических данных.

«В прошлом году Азербайджан экспортировал 18,5 тысяч тонн очищенного фундука и заработал 94 миллиона долларов. Только за последние 9 месяцев было экспортировано 16,4 тысячи тонн очищенного фундука на 89 миллионов долларов, а это означает увеличение экспорта 69 процентов», - сказал директор Центра.