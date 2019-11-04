Состав Словакии против Азербайджана 11 футболистов из топ-чемпионатов
Главный тренер футбольной сборной Словакии Павел Хапал объявил имена игроков, которые будут готовиться к заключительным отборочным матчам Евро-2020 против Хорватии (16 ноября, Риека) и Азербайджана (19 ноября, Трнава).
В состав вошли:
вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл», Англия), Марек Родак («Фулхэм», Англия), Доминик Гриф («Слован»);
защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия), Любомир Шатка («Лех», Польша), Милан Шкриньяр («Интер», Италия), Денис Вавро («Лацио», Италия), Мартин Вальент («Мальорка», Испания), Норберт Гьембер («Перуджа», Италия), Давид Ханчко («Спарта», Чехия);
полузащитники: Станислав Лоботка («Сельта», Испания), Патрик Грошовски («Генк» Бельгия), Ян Грегуш («Миннесота Юнайтед», США), Юрай Куцка («Парма», Италия), Матуш Беро («Витесс», Голландия), Марек Гамшик («Далянь Ифан», Китай), Ондрей Дуда («Герта», Германия), Ласло Бенеш («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Альберт Русняк («Реал Солт Лейк», США), Роберт Мак («Зенит», Россия), Лукаш Хараслин («Лехия», Польша);
нападающие: Роберт Боженик («Жилина»), Михал Дуриш («Анортосис», Кипр), Самуэль Мраз («Брондбю», Дания). Как видим, среди 23 словацких футболистов 21 представляют зарубежные национальные чемпионаты. Причем 11 игроков выступают в топ-чемпионатах европейского футбола – в Испании, Англии, Италии и Германии.