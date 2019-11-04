Кремль о сроках запуска "Турецкого потока"

Точные сроки запуска газопроводов "Турецкий поток" и "Сила Сибири" пока не определены, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин лично принять участие в запуске этих газопроводов.

"Пока точных сроков запуска этих проектов нет", - сказал Дмитрий Песков.

Ранее ТАСС сообщало, что "Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что газ по первой нитке "Турецкого потока" пойдет по трубопроводу с 1 января 2020 года.