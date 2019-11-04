Порошенко саботировал вызов на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР). Об этом сообщает портал «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Его не было», — сообщил журналистам представитель ГБР. Уточняется, что очередной допрос экс-главы Украины назначен на четверг, 7 ноября.

В украинском издании «Таймер» при этом отметили, что Порошенко пропустил уже 16-й допрос в правоохранительных органах. Глава ГБР Роман Труба считает, что экс-президент использует статус депутата Верховной Рады Украины для защиты: «Мы не можем применить принуждение, но это до января 2020 года (тогда на Украине отменят депутатскую неприкосновенность)», — пояснял ранее Труба.