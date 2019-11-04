Ильхам Алиев выделил деньги на производство ковров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению оборудованием и станками мастерской по производству ковров и созданию инфраструктуры для Ходжалинского филиала в поселке Юхары Агджакенд Гёранбойского района. Об этом сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях строительства, оснащения оборудованием и станками мастерской по производству ковров и создания инфраструктуры для Ходжалинского филиала в поселке Юхары Агджакенд Гёранбойского района из суммы, указанной в подпункте 1.24.14 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам» открытому акционерному обществу «Азерхалча» выделяется 2,0 (два) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части один настоящего распоряжения. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.