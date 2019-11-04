Список санкционированных интересен и отчасти составлен «на вырост». Помимо сына Верховного лидера, Моджтабы Хаменеи в него вошли глава судебной системы Ибрагим Раизи, которого рассматривают в качестве будущего кандидата на президентских выборах от консерваторов, а также советник Хаменеи Али Акбар Велаяти, один из главных архитекторов внешней политики Тегерана.

Намек из Вашингтона вполне прозрачен - этих представителей правящей элиты он заранее объявляет персонами нон грата на тот случай, если именно они в ближайшие годы окажутся на вершине власти в Исламской республике. Такая вот «многоходовка», на фоне которой внесение в санкционные списки Генштаба вооруженных сил Ирана, подчиняющегося Верховному лидеру, представляется чем-то совершенно рутинным.

Тут, кстати, есть один интересный момент. Если об этом списке сегодня говорят практически все мировые средства массовой информации, то решение Вашингтона трехдневной давности, о введении санкций в отношении строительного сектора Ирана прошло практически незамеченным. Хотя оно, как думается, куда важнее вчерашнего.

Эти, обделенные вниманием СМИ санкции, коснутся не только строительного сектора, но также продажи и предоставления Ирану металлов, угля и промышленного оборудования. Кроме того, запрет распространится на материалы, которые могут использоваться для военного назначения. Наконец, запрещены поставки Тегерану стальных труб, определенных видов стали и металлов, входящих в состав припоя.

На публику все представлено как стремление США сохранить контроль за ситуацией в гражданской атомной энергетике Ирана. Эти меры, как подчеркнули в американском Госдепе, не дадут Тегерану сократить «время прорыва» для получения ядерного оружия, а также помешают иранцам перепрофилировать свои объекты в интересах нарушения режима ядерного распространения.

Но есть и еще один аспект. Строительный сектор в Иране плотно курируется Корпусом стражей исламской революции и с недавнего времени стали разрабатываться программы активного участия его представителей в реконструкции Сирии, точнее, той части этой страны, которую контролирует Дамаск. Все, словом, логично - сначала администрация Трампа отсекла от участия в восстановлении Сирии местные нефтяные и газовые поля, теперь - иранских подрядчиков. А не будет полномасштабной реконструкции - не будет и мира, Дамаск превратится для своих спонсоров в черную дыру и обузу, которую проще сдать, чем удержать. Такая вот политика с экономикой.