Хаменеи взяли в кольцо наш комментарий
Соединенные Штаты в понедельник, 4 ноября, ввели санкции в отношении девяти приближенных высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Новые санкции приурочены к 40-й годовщине захвата американского посольства в Иране.
Список санкционированных интересен и отчасти составлен «на вырост». Помимо сына Верховного лидера, Моджтабы Хаменеи в него вошли глава судебной системы Ибрагим Раизи, которого рассматривают в качестве будущего кандидата на президентских выборах от консерваторов, а также советник Хаменеи Али Акбар Велаяти, один из главных архитекторов внешней политики Тегерана.
Намек из Вашингтона вполне прозрачен - этих представителей правящей элиты он заранее объявляет персонами нон грата на тот случай, если именно они в ближайшие годы окажутся на вершине власти в Исламской республике. Такая вот «многоходовка», на фоне которой внесение в санкционные списки Генштаба вооруженных сил Ирана, подчиняющегося Верховному лидеру, представляется чем-то совершенно рутинным.
Тут, кстати, есть один интересный момент. Если об этом списке сегодня говорят практически все мировые средства массовой информации, то решение Вашингтона трехдневной давности, о введении санкций в отношении строительного сектора Ирана прошло практически незамеченным. Хотя оно, как думается, куда важнее вчерашнего.
Эти, обделенные вниманием СМИ санкции, коснутся не только строительного сектора, но также продажи и предоставления Ирану металлов, угля и промышленного оборудования. Кроме того, запрет распространится на материалы, которые могут использоваться для военного назначения. Наконец, запрещены поставки Тегерану стальных труб, определенных видов стали и металлов, входящих в состав припоя.
На публику все представлено как стремление США сохранить контроль за ситуацией в гражданской атомной энергетике Ирана. Эти меры, как подчеркнули в американском Госдепе, не дадут Тегерану сократить «время прорыва» для получения ядерного оружия, а также помешают иранцам перепрофилировать свои объекты в интересах нарушения режима ядерного распространения.
Но есть и еще один аспект. Строительный сектор в Иране плотно курируется Корпусом стражей исламской революции и с недавнего времени стали разрабатываться программы активного участия его представителей в реконструкции Сирии, точнее, той части этой страны, которую контролирует Дамаск. Все, словом, логично - сначала администрация Трампа отсекла от участия в восстановлении Сирии местные нефтяные и газовые поля, теперь - иранских подрядчиков. А не будет полномасштабной реконструкции - не будет и мира, Дамаск превратится для своих спонсоров в черную дыру и обузу, которую проще сдать, чем удержать. Такая вот политика с экономикой.
Да, кстати. Вместе с введением санкций власти США также объявили награду в размере 20 миллионов долларов за информацию о местонахождении Роберта Левинсона – бывшего агента ФБР, выполнявшего поручения ЦРУ, который в 2007 году пропал в Иране при невыясненных обстоятельствах.
Нужно сказать, что в Тегеране накануне годовщины захвата американского посольства о «подарках» для Вашингтона тоже не забыли. И подготовили таковых целый набор, поражающий разнообразием.
Для начала Верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран не поддастся на давление США и не пойдет на переговоры с Вашингтоном. «Кое-кто полагает, что переговоры решат все проблемы. Это на 100 процентов неправда», - написал Хаменеи в Twitter. - «Перед нами опыт Кубы и Северной Кореи. Они фотографировались с северокорейскими чиновниками, даже выражали любовь к ним! Но они ни на йоту не ослабили санкции».
А на следующий день, опять же - 4 ноября, Али Акбар Салехи, руководитель агентства по атомной энергии страны, заявил, что Иран вводит дополнительно 30 современных центрифуг IR-6 для обогащения урана. И готовится запустить еще более совершенные, IR-9, производительностью почти в пятьдесят раз превышающие то, чем сейчас располагает Тегеран.
Ну и сферу изобразительного искусства, не все же только про ядерную программу, Тегеран не обошел вниманием. На заборах, окружающих бывшее посольство США в Иране, в минувшие выходные появились новые фрески антиамериканского содержания. Что, как говориться, помнили о тех 444 днях 1979-1980 годов, когда более 50 американских дипломатов были взяты в заложники иранскими революционно настроенными студентами.