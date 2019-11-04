18:19

С 3 ноября Министерство по чрезвычайным ситуациям и Управление по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций дали старт международным региональным учениям в Академии МЧС на тему «Реагирование при землетрясении». Основная цель проведения учений – быстрое реагирование соответствующих структур на возможные чрезвычайные ситуации, своевременное и эффективное проведение поисково-спасательных работ, усовершенствование профессиональной деятельности участников тренингов по координированию действий международных групп, прибывающих для помощи, и обмен опытом в этой сфере.

В учениях принимают участие сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и других соответствующих госструктур, команды стран, входящих в Международную консультативную группу по вопросам поиска и спасения (INSARAG), в том числе представители НАТО, Всемирной организации здравоохранения, ОБСЕ, «ВР-Азербайджан» и компании MapAction. 5 ноября в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям прошла церемония открытия учений, в которой приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, замминистра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы, глава секретариата Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (INSARAG) Рудольф Мюллер, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи. Сначала участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память.

Министр Кямаледдин Гейдаров в своем выступлении отметил, что Министерством по чрезвычайным ситуациям, созданным распоряжением президента Ильхама Алиева от 16 декабря 2005 года, который всегда с особой чувствительностью относится к безопасности населения страны, в стране осуществляются комплексные меры по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: «Именно благодаря вниманию и заботе главы государства за прошедший период материально-техническая база МЧС укреплена самой современной техникой и оборудованием, проведена практическая работа по формированию профессионального кадрового потенциала».

В связи с этим, особо отметив деятельность Академии МЧС, на территории которой в эти дни проводились учения, К.Гейдаров подчеркнул, что большое значение придается международному сотрудничеству, обмену опытом с соответствующими учебными заведениями зарубежных стран, обладающими богатым опытом в сфере подготовки высококвалифицированных кадров по управлению чрезвычайными ситуациями. Министр также рассказал об оперативной реакции на крупные чрезвычайные ситуации, возникшие в ряде зарубежных стран. Кроме того, он подчеркнул, что борьба одной страны с чрезвычайными ситуациями не дает желаемого эффекта, стихийные бедствия не знают границ и поэтому важно, чтобы страны вели совместную борьбу с чрезвычайными ситуациями: «Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана уделяет особое внимание сотрудничеству и обмену опытом, сотрудничает с соответствующими структурами зарубежных стран и международными организациями, в том числе с соответствующими структурами ООН, в любой момент готово оперативно отреагировать на бедствия внутри страны и за границей, поддержать любые прогрессивные инициативы в сфере совместной борьбы со стихийными бедствиями».

Выступившие далее руководитель Секретариата Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (INSARAG) Рудольф Мюллер, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, замминистра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы и резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи отметили важность мероприятия и рассказали о значимости сотрудничества в сфере борьбы с чрезвычайными событиями, происходящими в современном мире. Было отмечено, что подобные тренинги полезны с точки зрения совершенствования взаимодействия между соответствующими организациями во время стихийных бедствий, а также с точки зрения обмена опытом. Была подчеркнута важность расширения такого сотрудничества в будущем и еще большего развития связей для всех сторон.