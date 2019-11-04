Путин: Русскому языку объявили войну

Президент РФ Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах. Данное заявление прозвучало в ходе заседания Совета при президенте РФ по русскому языку.

Глава российского государства отметил, что эта война объявлена пещерными русофобами, маргиналами и националистами, которые стремятся вытеснить русский язык на периферию. "Это становится вполне официальной государственной политикой", - цитирует Путина ТАСС.

В этой связи российский лидер отметил, что русский язык – это "мягкая сила", и призвал не называть его мощным оружием, иначе с ним будут бороться.

"...Язык - это такое мощное оружие и так далее... Давайте не будем употреблять таких слов, в этом есть смысл - не употреблять. Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно", - сказал Путин, отметив, что влияние той или иной страны в современном мире определяется не оружием, а экономикой.