А теперь Али Инсанов, Иса Гамбар и Али Керимли в одном ряду

На встрече участвовали нынешний и бывший лидеры «Мусават» Ариф Гаджилы и Иса Гамбар, лидер ПНФА – Али Керимли, лидер Народной партии Панах Гусейн. Однако в поле зрения все же оказались две политические фигуры, которые до сих пор не были задействованы на традиционных собраниях оппозиции - экс-министр Али Инсанов и глава ИА «Туран» Мехман Алиев.

Сегодня в Баку состоялась встреча оппозиционных лидеров Азербайджана. Наше внимание привлек факт участия экс-министра здравоохранения, экс-политзека Али Инсанова на консультациях лидеров оппозиционных партий.

Как сообщают «Туран» и другие СМИ, участники встречи обсудили провальную октябрьскую стратегию митингов ПНФА, убедившись в несостоятельности мобилизационных мер, способных изменить общественно-политическую ситуацию в Азербайджане.

Складывается впечатление, что данная встреча была инициирована ПНФА и Али Керимли с целью сгладить провальные результаты прошедшей митинговой тактики. Поскольку главным вопросом повестки дня, обсуждаемым на неформальной встрече т.н лидеров оппозиции, являлась кооптация усилий и выступление на следующих митингах силами всеобщей оппозиции.

Особое внимание привлекает тот факт, что экс-министр Али Инсанов оказался рядом с бывшим лидером «Мусават», которого в свое время не только подвергал жесткой критике, но даже требовал его расстрела.

«Иса Гамбар – это имя, которое требует восстановления смертной казни в Азербайджане», - говорил депутат Али Инсанов, выступая в Милли Меджлисе в 1997 году.

Объединение Исы Гамбара и Али Инсанова в одном ряду сопротивления – проявление цинизма, безыдейности и конъюнктурных интересов каждой политической организации, представленной в этом неестественном формате.