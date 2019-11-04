Лех Валенса рассказал о поляках, «выбивших советскому медведю зубы»

По словам Валенсы, СССР был ослаблен войной в Афганистане и постоянной сменой лидеров, и тогда поляки поняли, что «появилось окно возможностей». По его словам, немцы разрушили Берлинскую стену, но перед этим «поляки выбили советскому медведю несколько зубов», передает текст интервью RT.

«Когда этот медведь уже не мог кусаться, тогда и другие нации стали заниматься своими делами», – заявил Валенса, добавив: «Другие народы последовали за нашим примером, и вот так мы смогли растормошить всю Европу и даже отчасти весь мир».

Валенса также заявил, что элита его движения «Солидарность» состояла в тесных отношениях с оппозицией ГДР, и если бы у них не получилось достигнуть целей в Польше, то они собирались создать восточноевропейскую организацию и бороться вместе.

«Наша борьба положила конец эпохе линий раздела в Европе и в мире. Она способствовала появлению новой эпохи, которая основана на информации и глобализации», – заявил Лех Валенса.