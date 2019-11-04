Азербайджанец впервые председательствует в штаб-квартире УЕФА фото
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялось очередное заседания Комитета фейр-плэй и социальной ответственности Союза европейских футбольных ассоциаций.
Как передает haqqin.az, на заседании председательствовал генсек АФФА, глава Комитета Эльхан Мамедов. Отметим, что впервые представитель Азербайджана председательствовал на таком мероприятии.
Напомним, что Эльхан Мамедов был избран главой Комитета на заседании Исполкома УЕФА, которое прошло 29 мая этого года в Баку.