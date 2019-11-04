МИД Азербайджана о визите карабахского сепаратиста в Москву

Она сообщила, что в данный момент проводится уточнение информации о том, с кем встречался «представитель» незаконного режима и в каких мероприятиях он участвовал в рамках этого «визита».

В настоящее время МИД Азербайджана расследует сообщения СМИ о визите «представителя» незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна в российскую столицу. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос, связанный с визитом в Москву «представителя» марионеточного режима, созданного на оккупированных территориях нашей страны.

«Но знаете ли, в дипломатии отсутствует практика заранее анонсировать о вызове в МИД иностранного посла по тому или иному вопросу. Это серьёзный шаг, к нему следует детально подготовиться, в первую очередь посредством сбора соответствующей информации. В прессу же о приглашении посла сообщают постфактум, то есть после того, как посол посетил МИД. Мои наблюдения позволяют сказать, что некоторые журналисты пытаются поднять по данному вопросу необоснованную шумиху. Тем не менее, полагаю, что с целью прояснения ситуации, проявляя профессиональный подход, следовало бы для начала обратиться в пресс-службу МИД. Мы же, со своей стороны, отвечаем на все запросы, конечно же, после сбора подробной информации.

А что касается конкретно позиции Министерства иностранных дел, о чём вы упомянули в своём вопросе, хотела бы подчеркнуть, что подход азербайджанской стороны по въезду "представителей" незаконного марионеточного режима на территорию иностранных государств является неизменным и в равной мере распространяется на все подобные случаи. Вопрос территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ Азербайджана является крайне принципиальным для всех нас, для всего нашего народа», - сказала Лейла Абдуллаева.