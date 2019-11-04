Вино и сыр довели Макрона до Китая

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в понедельник, 4 ноября, в Китай. Программа пребывания главы Пятой республики в КНР насыщена до предела, при том, что это уже второй за последние два года визит французского лидера в Китай и его шестая встреча с председателем Си Цзиньпином.

Вчера вечером Макрон присутствовал на гала-ужине по случаю открытия China International Import Expo - своеобразной китайской выставке достижений народного хозяйства, масштабном мероприятии, впечатляющем своим размахом. Сегодня он посетит китайский и французский павильоны ярмарки. Кроме того, на нынешний день запланировано открытие в Шанхае филиала Центра современного искусства Жоржа Помпиду.

Ну а завтра и начнется основное действо - состоятся официальные переговоры французского президента с китайским лидером. Которые обещают быть весьма непростыми.

Вместе с Макроном в Пекин прибыл назначенный недавно еврокомиссаром по торговле и сельскому хозяйству Фил Хоган - и совершенно очевидно, что Париж и Брюссель будут настаивать на упрощении доступа европейских компаний на китайский рынок, прежде всего - в сфере финансов, аэрокосмической промышленности и сельского хозяйства. То, как с этим дела обстоят сейчас - Европу не слишком устраивает.

К тому же европейцев волнует еще два важных вопроса - как будет развиваться торговля европейских стран с Китаем, если Пекин и Вашингтон подпишут таможенное соглашение? Можно ли улучшить эти отношения и сократить издержки для товарообмена? Ответы на них Макрон и Хоган попытаются получить у Си Цзиньпина - ну, что ж, можно только пожелать им удачи в этом деле, до сих пор это мало кому удавалось.

Еще одним болезненным вопросом являются контрафакты французского вина и сыра, изготовление которых китайский бизнес поставил на поток. Вчера Макрон заявил, что ЕС и Китай уже достигли соглашения о взаимной защите продуктов питания и алкогольной продукции, остается его только в среду, 6 ноября, подписать.