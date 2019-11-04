Вино и сыр довели Макрона до Китая
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в понедельник, 4 ноября, в Китай. Программа пребывания главы Пятой республики в КНР насыщена до предела, при том, что это уже второй за последние два года визит французского лидера в Китай и его шестая встреча с председателем Си Цзиньпином.
Вчера вечером Макрон присутствовал на гала-ужине по случаю открытия China International Import Expo - своеобразной китайской выставке достижений народного хозяйства, масштабном мероприятии, впечатляющем своим размахом. Сегодня он посетит китайский и французский павильоны ярмарки. Кроме того, на нынешний день запланировано открытие в Шанхае филиала Центра современного искусства Жоржа Помпиду.
Ну а завтра и начнется основное действо - состоятся официальные переговоры французского президента с китайским лидером. Которые обещают быть весьма непростыми.
Вместе с Макроном в Пекин прибыл назначенный недавно еврокомиссаром по торговле и сельскому хозяйству Фил Хоган - и совершенно очевидно, что Париж и Брюссель будут настаивать на упрощении доступа европейских компаний на китайский рынок, прежде всего - в сфере финансов, аэрокосмической промышленности и сельского хозяйства. То, как с этим дела обстоят сейчас - Европу не слишком устраивает.
К тому же европейцев волнует еще два важных вопроса - как будет развиваться торговля европейских стран с Китаем, если Пекин и Вашингтон подпишут таможенное соглашение? Можно ли улучшить эти отношения и сократить издержки для товарообмена? Ответы на них Макрон и Хоган попытаются получить у Си Цзиньпина - ну, что ж, можно только пожелать им удачи в этом деле, до сих пор это мало кому удавалось.
Еще одним болезненным вопросом являются контрафакты французского вина и сыра, изготовление которых китайский бизнес поставил на поток. Вчера Макрон заявил, что ЕС и Китай уже достигли соглашения о взаимной защите продуктов питания и алкогольной продукции, остается его только в среду, 6 ноября, подписать.
«Это шаг вперед в этих отношениях, и он очень важен», - сказал французский президент. Среди 26 французских продуктов, пресекать производство контрафактных копий которых обязалась китайская сторона - шампанское, вина из провинций Бордо и Бургундии, коньячный ликер и сыры, такие как рокфор.
Вопрос о том, как конкретно это будет происходить, а главное - как это будет контролироваться на внутреннем рынке Китая, пока остается за кадром. «Итак, я хотел бы сказать европейской стороне, что, пожалуйста, будьте уверены, что китайская сторона не пожалеет усилий для выполнения своих обещаний и обязательств», - заявил вчера на брифинге официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан. Дескать, все будет нормально, что обещали - сделаем, и рынки вам откроем, и с контрафактом урегулируем.
Правда, эти слова отчего-то не слишком убедили представителей европейского бизнеса, прибывших на Шанхайскую международную выставку. Ну никак они не могут избавиться от скепсиса в отношении деклараций китайского руководства, связанных с открытием внутренних рынков и защиты своих брендов от подделок. И с чего бы это?