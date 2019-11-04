США обвинили Китай в преследовании уйгуров по всему миру

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай нарушает права мусульман-уйгуров, преследуя их семьи даже за пределами этой страны. Об этом сообщает Reuters.

«Мы вновь призываем Пекин прекратить все нападки на уйгуров, которые живут вне Китая, освободить всех незаконно задержанных», — сказал глава Госдепа.

Он добавил, что Пекин нарушает права человека, самовольно задерживая уйгуров, выживших в «концлагерях», которые после этого предали гласности их историю. Отмечается, что в некоторых случаях такие нарушения имели место вскоре после того, как активисты встретились с высокопоставленными должностными лицами Госдепартамента.