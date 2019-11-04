Американцы возвращают Саргсяна в большую политику
Сегодня экс-президент Армении Серж Саргсян встретился с послом США в республике Трейси Линн. Как сообщает «Спутник-Армения», встреча прошла по инициативе американского дипломата.
Согласно информации, во встрече приняли участие представители Республиканской партии Армении (которую возглавляет Саргсян) и посольства США.
Посол США отметила важность многолетних отношений посольства США с политическими партиями Армении, в том числе с РПА.
«США продолжают оставаться верны своей задаче по поддержке демократического, экономического и социального управления в Армении», - заявила посол, заверив, что встречи с РПА будут регулярными.
По ее просьбе, Саргсян представил внутриполитическую ситуацию в Армении, поделившись своим видением ситуации по ряду вопросов, включая экономику, в переговорах по Карабаху, а также в перспективах армяно-американских отношений.
Напомним, Саргсян был президентом Армении в 2008-2018 гг. После «бархатной революции» в апреле 2018 года оставил власть и ушел из активной политики.