Главу аппарата Белого дома допросят по делу об импичменте Трампа

Исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни вызвали на допрос в Конгресс США. По данным газеты Politico, демократы в Палате представителей намерены допросить его в качестве одного из свидетелей по делу о импичменте президента Дональда Трампа.

Конгрессмены ожидают, что Малвэни прольет свет на «украинский скандал», который разгорелся после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, уже на этой неделе глава аппарата должен будет предоставить информацию о военной помощи Украине, в обмен на которую Трамп якобы просил Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Ранее сообщалось, что более половины жителей США согласны с необходимостью проведения расследования по вопросу импичмента президента.