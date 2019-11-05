Присутствие американцев на этом мероприятии не должно удивлять, поскольку новенький, «с иголочки», можно сказать, погранпост обошелся американскому бюджету почти в миллион долларов - так как строился в рамках программы военного сотрудничества между Таджикистаном и США.

Причем сотрудничество это несколько своеобразное - американцы дают деньги, закупают строительную технику и предоставляют имущество для оборудования инженерных сооружений на границе - а Душанбе это с благодарностью принимает и использует. Ах, да, еще и «заселяет» объекты на границе личным составом.

Всем критикам лидера таджикской нации Рахмона следует устыдиться и молчать. Поскольку он демонстрирует высший класс внешнеполитического пилотажа - все расходы на финансирование охраны границ, то есть - на ключевой пункт в обеспечении национальной безопасности Таджикистана, несут внешние игроки, причем из перворазрядных в этом регионе: США, КНР и Россия.

Скажу больше - Вашингтон, Пекин и Москва, пусть и по разным соображениям - но буквально стоят в очереди на то, чтобы внести свой материально-финансовый вклад в охрану таджикской государственной границы. Что, в свою очередь, не создает для Душанбе каких-либо обязательств морального или, тем более, политического характера. Да и с чего бы собственно - ведь именно внешние игроки пришли и попросили взять у них деньги.

Кстати, о деньгах. Американские программы сотрудничества по укреплению границ Таджикистана с 2005 года обошлись налогоплательщикам США в 109 миллионов долларов (примерно по 8 миллионов долларов в год). Китай вложился в охрану таджикских государственных границ с 2012 года - строительство погранзастав и бесплатное обучение, а также предоставление инструкторов и снаряжения - на 45,7 миллиона долларов (примерно 5 миллионов ежегодно).