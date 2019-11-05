У ласкового Душанбе три государства границу стерегут из-за борта
Временный поверенный в делах США в Душанбе Джон Гинкель и полковник Шохийон Абдусаттор, заместитель командующего пограничными войсками Таджикистана, приняли участие в церемонии открытия пограничного поста Окультун.
Присутствие американцев на этом мероприятии не должно удивлять, поскольку новенький, «с иголочки», можно сказать, погранпост обошелся американскому бюджету почти в миллион долларов - так как строился в рамках программы военного сотрудничества между Таджикистаном и США.
Причем сотрудничество это несколько своеобразное - американцы дают деньги, закупают строительную технику и предоставляют имущество для оборудования инженерных сооружений на границе - а Душанбе это с благодарностью принимает и использует. Ах, да, еще и «заселяет» объекты на границе личным составом.
Всем критикам лидера таджикской нации Рахмона следует устыдиться и молчать. Поскольку он демонстрирует высший класс внешнеполитического пилотажа - все расходы на финансирование охраны границ, то есть - на ключевой пункт в обеспечении национальной безопасности Таджикистана, несут внешние игроки, причем из перворазрядных в этом регионе: США, КНР и Россия.
Скажу больше - Вашингтон, Пекин и Москва, пусть и по разным соображениям - но буквально стоят в очереди на то, чтобы внести свой материально-финансовый вклад в охрану таджикской государственной границы. Что, в свою очередь, не создает для Душанбе каких-либо обязательств морального или, тем более, политического характера. Да и с чего бы собственно - ведь именно внешние игроки пришли и попросили взять у них деньги.
Кстати, о деньгах. Американские программы сотрудничества по укреплению границ Таджикистана с 2005 года обошлись налогоплательщикам США в 109 миллионов долларов (примерно по 8 миллионов долларов в год). Китай вложился в охрану таджикских государственных границ с 2012 года - строительство погранзастав и бесплатное обучение, а также предоставление инструкторов и снаряжения - на 45,7 миллиона долларов (примерно 5 миллионов ежегодно).
Ну а про 201-ю военную базу России, этот последний рубеж обороны нынешнего правящего режима Таджикистана, официальных данных нет. Есть лишь ориентировочные выкладки экспертов о том, что сама база и действующая на территории страны военно-космическая система «Окно» обходятся Москве примерно в 270-330 миллионов долларов каждый год. Сколько в «сухом остатке» составляет выгода правящего в Душанбе режима - предположить не берусь, слишком мало данных для корректного анализа.
Еще раз повторюсь - величина взноса в безопасность границ Таджикистана практически не влияет на внешнеполитические симпатии Душанбе. Правящая элита воспринимает сложившуюся систему как должное - более того, вполне обоснованно ставит ее себе в заслугу. Да, с Пекином есть сложности - он умеет востребовать свои вложения, «китайцы - они такие меркантильные», морщатся в Душанбе. Но с остальными-то вполне работает, достаточно громче прокричать об «афганской угрозе»…
Ох, не тот у нас человек во главе ООН, потому как никому кроме Рахмона не удавалось ток полно воплотить на практике знаменитый принцип кота Матроскина из гениального русского мультфильма: «Совместный труд на мою пользу - он объединяет». Душанбе выстроил сложнейшую систему балансов и противовесов, это ежедневный танец на головах змей - но ведь вполне работает.